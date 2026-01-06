Poker di aumenti per i recanatesi Sono scelte dell’amministrazione
Torna alla carica il movimento di minoranza " Vivere Recanati " e, atti alla mano, attacca di nuovo l’ amministrazione comunale recanatese su una questione dolente: il portafoglio dei concittadini. "È comprensibile – scrive in una nota il movimento guidato dall’ex sindaco Antonio Bravi (nella foto) – il nervosismo della maggioranza per il poker di tasse e aumenti. Le urla di contestazione arrivano anche dai loro sostenitori, che si dichiarano pentiti di averli votati. Le urla le hanno sentite in via Falleroni (sede di Abaco, la società di riscossione), le hanno sentite in Comune e qualche temerario anche per strada ha detto chiaramente ciò che pensa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
