Poker al Mozambico con Lookman show | Nigeria ai quarti di finale Guarda il video

Tutto facile per la Nigeria di Ademola Lookman. Le Super Eagles schiantano 4-0 il Mozambico e si qualificano ai quarti di finale della Coppa d’Africa: l’attaccante dell’Atalanta, un gol e due assist in 86 minuti, è stato premiato di nuovo con il riconoscimento di ‘Man of the Match’ esattamente come contro la Tunisia. Largo il successo della selezione guidata da Éric Chelle. A Fes basta mezz’ora per staccare il pass per la fase successiva: decisive le firme nel primo tempo della stella nerazzurra, di Osimhen e Adams. Lookman ha aperto le danze al 20? scaricando un destro sotto l’incrocio da dentro l’area. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

