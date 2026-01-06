Poker al Mozambico con Lookman show | Nigeria ai quarti di finale Guarda il video
La Nigeria di Ademola Lookman si impone con un netto 4-0 sul Mozambico, assicurandosi l’accesso ai quarti di finale della Coppa d’Africa. Lookman contribuisce con un gol e due assist in 86 minuti, confermando il suo valore e il riconoscimento come ‘Man of the Match’. Un risultato importante per le Super Eagles, che avanzano nel torneo con prestazioni solide e continue.
Tutto facile per la Nigeria di Ademola Lookman. Le Super Eagles schiantano 4-0 il Mozambico e si qualificano ai quarti di finale della Coppa d’Africa: l’attaccante dell’Atalanta, un gol e due assist in 86 minuti, è stato premiato di nuovo con il riconoscimento di ‘Man of the Match’ esattamente come contro la Tunisia. Largo il successo della selezione guidata da Éric Chelle. A Fes basta mezz’ora per staccare il pass per la fase successiva: decisive le firme nel primo tempo della stella nerazzurra, di Osimhen e Adams. Lookman ha aperto le danze al 20? scaricando un destro sotto l’incrocio da dentro l’area. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
