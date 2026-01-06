Una mano tesa ai soggetti fragili. ‘Inclusione e benessere’: è il progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che ha concesso un contributo di 95 mila euro alla Società della Salute Alta Val d’Elsa per la realizzazione di tutta una serie di iniziative per rendere meno in salita la vita a chi è in difficoltà. Il progetto in questione riguarda soprattutto i trasporti sociali per le fasce più fragili della popolazione (anziani, persone con disabilità, ecc.), e le attività di educativa di strada rivolte ai ragazzi. Ad attuare tutte queste iniziative sarà la Fondazione Territori Sociali per conto dei comuni di Poggibonsi, Colle, Casole D’Elsa, San Gimignano e Radicondoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi è solidale ‘Inclusione e benessere’. Aiuto ai soggetti fragili

Leggi anche: Le truffe ai danni di anziani e soggetti fragili, Comune e carabinieri a dialogo con i cittadini

Leggi anche: Immobili confiscati in aiuto ai più fragili

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Poggibonsi: PRC solidale con le vittime di Gaza - Il Partito della Rifondazione comunista di Poggibonsi sente il dovere di esprimere la più completa condanna nei confronti di questa ennesima dimostrazione della brutalità dello stato ... ilcittadinoonline.it

Poggibonsi: PNRR, lavori al via al condominio solidale di via Trento - Poggibonsi, hanno preso il via i lavori di ristrutturazione del condominio solidale di via Trento, progetto dal valore di 951. radiosienatv.it

Cantieri di Poggibonsi, sopralluoghi al condominio solidale ed al Politeama - Sopralluoghi del Comune di Poggibonsi ai cantieri del condominio solidale, dove stanno per terminare i lavori alla parte impiantistica e al Teatro Politeama dove è terminata l’installazione dei ... sienafree.it

Forse non sai che puoi fare volontariato alla Misericordia di Poggibonsi: senza fare servizi d'emergenza sanitaria: farai, ad esempio, trasporti sociali o la "spesa solidale"; senza avere competenze specifiche: frequenterai corsi di formazione ad hoc; - facebook.com facebook