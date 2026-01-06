Poco nuvoloso temperatura minima a -2° C
Martedì 6 gennaio a Bergamo si prevede una giornata con cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni previste. La temperatura minima si aggirerà intorno a -2°C, offrendo condizioni stabili e asciutte. Un tempo tranquillo che permette di pianificare le attività quotidiane senza preoccupazioni legate alle condizioni meteorologiche.
Il tempo a Bergamo per la giornata di martedì 6 gennaio riserva cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Secondo le previsioni di 3BMeteo durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 688m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Le previsioni in Lombardia Dopo il tempo a Bergamo diamo uno sguardo alla Lombardia. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima: 2°
Leggi anche: Cielo poco nuvoloso, nebbie in pianura
Tempo a Bergamo: poco nuvoloso, temperatura minima a -2° C; Meteo Milano: oggi nubi sparse, Martedì 6 poco nuvoloso, Mercoledì 7 sereno; Meteo Torino: oggi nubi sparse, Martedì 6 sereno, Mercoledì 7 poco nuvoloso; Meteo Torino Porta Nuova: oggi nubi sparse, Martedì 6 sereno, Mercoledì 7 poco nuvoloso.
Poco nuvoloso, temperatura minima a -2° C - Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di - bergamonews.it
Meteo Torino Gran Madre - Crimea: oggi poco nuvoloso, Martedì 6 sereno, Mercoledì 7 poco nuvoloso - Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima di - ilmeteo.it
Meteo Torino Parco Valentino: oggi poco nuvoloso, Martedì 6 sereno, Mercoledì 7 poco nuvoloso - Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima - ilmeteo.it
Sereno o poco nuvoloso. Previsioni per la giornata di domani, Martedì 30 Dicembre 2025
PREVISIONE PER MARTEDÌ 06 GENNAIO 2026 (Attendibilità 90%). Cielo variabile sulla zona montana e sulla costa ionica, poco nuvoloso altrove. TEMPERATURE: minime tra 11 e 13°C e massime tra 17 e 20°C sulla costa tirrenica, tra 15 e 17°C sulla costa - facebook.com facebook
#meteo #FVG Cielo in prevalenza poco nuvoloso con possibilità di nubi basse sul Tarvisiano e sulla costa. Dal pomeriggio soffierà Borino o Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.