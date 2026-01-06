Poco nuvoloso temperatura minima a -2° C

Martedì 6 gennaio a Bergamo si prevede una giornata con cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni previste. La temperatura minima si aggirerà intorno a -2°C, offrendo condizioni stabili e asciutte. Un tempo tranquillo che permette di pianificare le attività quotidiane senza preoccupazioni legate alle condizioni meteorologiche.

Il tempo a Bergamo per la giornata di martedì 6 gennaio riserva cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Secondo le previsioni di 3BMeteo durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 688m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Le previsioni in Lombardia Dopo il tempo a Bergamo diamo uno sguardo alla Lombardia. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

