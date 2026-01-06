PlayStation Studios presenta una selezione di titoli noti e progetti ancora in fase di sviluppo. La line-up di Sony per il nuovo anno include sequel attesi, nuove proprietà intellettuali e alcuni progetti ancora riservati alla scoperta. In questo panorama in evoluzione, gli appassionati possono aspettarsi novità e aggiornamenti sui titoli che arricchiranno l’offerta delle console PlayStation.

Sony entra nel nuovo anno con una line-up piuttosto solida, composta da sequel molto attesi, nuove IP e progetti ancora avvolti dal mistero. I PlayStation Studios, distribuiti tra Giappone, Europa e Nord America, stanno lavorando in parallelo su produzioni di lungo corso e su titoli pensati per rafforzare il catalogo esclusivo nei prossimi anni e tra conferme ufficiali, indiscrezioni affidabili e cancellazioni strategiche, è possibile tracciare un quadro abbastanza chiaro di ciò che bolle in pentola. Come riportato da PushSquare, in Giappone, Polyphony Digital continua il supporto costante a Gran Turismo 7, arricchito nel tempo da nuovi contenuti, eventi e dall’evoluzione dell’IA GT Sophy. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation Studios: ecco i giochi noti e i progetti segreti in sviluppo presso i team di Sony

Leggi anche: PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Novembre 2025 per PS5 e PS4

Leggi anche: PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Gennaio 2026 per PS5 e PS4

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scopri il miglior gioco PS5 del 2025: nessuna esclusiva sale sul podio!; Sarà un autunno emozionante con questi videogiochi! Scoprite la nostra selezione di softs per ottobre 2025!; PlayStation Store, ecco cinque giochi per PS5 a meno di 10 euro; Most wanted 2026: la Top 10 dei videogiochi più attesi dell'anno.

Quali giochi PlayStation Studios potrebbero uscire su Xbox e Switch 2? Cosa accadrà secondo noi - Come emerso nelle scorse ore, Sony sta cercando una persona che possa guidare l'espansione di PlayStation verso altre piattaforme e che si occupi di curare una strategia commerciale per portare i ... everyeye.it

Sony vuole portare i giochi dei PlayStation Studios su più piattaforme, Nintendo Switch 2 e Xbox comprese - Sony pare intenzionata a portare i giochi sviluppati dai PlayStation Studios su più piattaforme, incluse Nintendo Switch 2 e Xbox. multiplayer.it

Quali sono i migliori giochi PlayStation del 2025? La Top 20 di Metacritic - Scopriamo quali giochi arrivati anche su PlayStation nel corso del 2025 hanno ottenuto i voti più alti in assoluto. msn.com