Più tutela per gli animali Comune scende in campo Pronta una ’task force’

Il Comune di Santo Stefano Magra ha annunciato la creazione di una task force dedicata alla tutela degli animali, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i maltrattamenti. Questo intervento si inserisce in un più ampio impegno per garantire il benessere degli animali e sensibilizzare la comunità sulla loro tutela. La misura mira a rafforzare le azioni di controllo e tutela sul territorio, promuovendo un’attenzione più concreta e sistematica.

Santo Stefano Magra, 6 gennaio 2025 – Task forze contro i maltrattamenti agli animali, il Comune di Santo Stefano alza l'attenzione sulla salute degli animali. Lo confermano le azioni messe in atto dall'amministrazione comunale, lo testimoniano anche le ultime due ordinanze, la 99 e 100, emanate negli ultimi giorni del 2025 dal comando della polizia locale. Una, di cui abbiamo dato notizia pochi giorni fa, relativa all'ultimatum dato ad un proprietario di 21 cani, sei gatti e tre uccelli tutti tenuti in un appartamento affinché trovi un luogo adeguato per il suo minizoo; l'altra indirizzata ad un altro proprietario il cui cane ha morso per due volte un altro cane.

