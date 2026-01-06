La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un aumento delle risorse dedicate alla Politica Agricola Comune (Pac) nel periodo 2028-2034, con un intervento immediato di 45 miliardi di euro per gli agricoltori. La proposta mira a rafforzare il sostegno al settore agricolo europeo, ottenendo il riconoscimento di attenzione anche da parte delle autorità italiane, come sottolineato dal ministro Meloni.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha proposto un rafforzamento del sostegno all’agricoltura nel prossimo bilancio pluriennale. Potrà contare su una dotazione vincolata di 293,7 miliardi per garantire «un reddito equo agli agricoltori e la sicurezza alimentare a lungo termine». Si consentirà agli Stati l’accesso anticipato a risorse della revisione di medio termine: «circa 45 miliardi di euro che possono essere mobilitati immediatamente per sostenere gli agricoltori». E si rafforzeranno gli strumenti anticrisi, con «il raddoppio a 6,3 miliardi di euro» della rete di sicurezza per stabilizzare i mercati agricoli. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Von der Leyen: più risorse e flessibilità per la Pac nel 2028-2034. Meloni: "Italia ascoltata"

Leggi anche: Ue, Confeuro: “Inaccettabile Von Der Leyen, Pac resti regina politiche agricole”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Commissione di von der Leyen ha fallito su tutta la linea, dal suo ruolo nella costruzione della pace, al bilancio pluriennale che sottrae risorse a coesione sociale e cittadini per favorire il riarmo europeo, alle politiche ambientali l'Unione europea è stata a di - facebook.com facebook