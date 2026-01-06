Pista di pattinaggio ad Arghillà abbandonata e vandalizzata | Red presenta interrogazione

La pista di pattinaggio di Arghillà, ormai abbandonata e vandalizzata, rappresenta un problema irrisolto nel quartiere. Red ha presentato un’interrogazione per sollevare la questione, evidenziando come le discussioni siano spesso rimaste sulla carta e le potenzialità dell’area non siano state sfruttate. È necessario un intervento concreto per valorizzare questa risorsa e riqualificare un luogo che potrebbe offrire spazi di aggregazione e svago alla comunità.

"Sul quartiere di Arghillà per troppo tempo si è discusso senza portare realmente soluzioni pratiche e affrontando il tema senza avere contezza delle potenzialità e delle risorse destinate a tale zona e misteriosamente ferme. Troppi interventi spot ma poche soluzioni concrete rispetto alla.

