Pisa-Como 0-3 Perrone e la doppietta di Douvikas portano i lariani in zona Champions

Il Como ha ottenuto una vittoria significativa sul campo del Pisa, con il risultato di 3-0. La doppietta di Douvikas e il gol di Perrone hanno permesso ai lariani di consolidare la propria posizione in zona Champions. La partita, giocata all’Arena Garibaldi, si è svolta nel pomeriggio del 6 gennaio 2026, durante il tradizionale turno di campionato del giorno della Befana.

Pisa, 6 gennaio 2026 - Il Como ha espugnato l'Arena Garibaldi di Pisa, nel corso del match pomeridiano del giorno del giorno della Befana. La sfida delle ore 15, valida per la 19^ giornata di Serie A, è stata decisa dalla marcatura di Perrone e dalla doppietta di Douvikas, che hanno fissato il risultato sul 3-0 in favore dei lariani. I padroni di casa hanno di che recriminare per un calcio di rigore fallito da Nzola, al quale Butez ha negato la possibilità di riaprire la partita all'86'. Con questo successo la squadra di Fabregas sale a quota 33 punti, alla pari con Juventus e Roma, pienamente in corsa per la zona Champions League.

