Pisa-Como 0-3 Perrone e la doppietta di Douvikas piegano i toscani

Il Como ha conquistato una vittoria significativa contro il Pisa, imponendosi per 3-0 all'Arena Garibaldi. La partita, disputata il 6 gennaio 2026, ha visto Perrone e Douvikas protagonisti, con quest'ultimo che ha siglato una doppietta. Risultato importante nella corsa alla classifica, testimonianza di un momento positivo per i lombardi e di una prestazione solida contro i toscani.

Pisa, 6 gennaio 2026 - Il Como ha espugnato l'Arena Garibaldi di Pisa, nel corso del match pomeridiano del giorno del giorno della Befana. La sfida delle ore 15, valida per la 19^ giornata di Serie A, è stata decisa dalla marcatura di Perrone e dalla doppietta di Douvikas, che hanno fissato il risultato sul 3-0 in favore dei lariani. I padroni di casa hanno di che recriminare per un calcio di rigore fallito da Nzola, al quale Butez ha negato la possibilità di riaprire la partita all'86'. Con questo successo la squadra di Fabregas sale a quota 33 punti, alla pari con Juventus e Roma, pienamente in corsa per la zona Champions League.

