Pisa-Como 0-3 e Fabregas vola in zona Champions League

Il Como conquista una vittoria importante in trasferta contro il Pisa, con il risultato di 3-0. Con questa prestazione, i lombardi si posizionano al quarto posto in classifica, raggiungendo Roma e Juventus a 33 punti. La partita rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento di obiettivi di alta classifica, mentre Fabregas continua a guidare la squadra verso la zona Champions League.

(Adnkronos) – Il Como si impone 3-0 a Pisa in trasferta e sale al quarto posto in classifica a 33 punti agganciando Roma e Juventus. I toscani restano così ultimi a 12 punti. Dopo una buona partenza del Como, il Pisa trova le contromisure con un pressing alto ed aggressivo. Primo affondo degli ospiti al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Pisa Como 0-3: Perrone e Douvikas calano il tris, Fabregas vede la zona Champions. Come è andata Leggi anche: Como-Sassuolo 2-0, per una notte Fabregas è in zona Champions Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie A, Udinese-Lazio 1-1. Ok Cagliari e Como, Pisa Juve 0-2. VIDEO; Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2; I precedenti di Pisa-Como; Pisa-Como: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla. Pisa-Como 0-3: gol di Perrone e doppietta Douvikas - Il Como vince ancora e consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica, battendo il Pisa per 3- sport.sky.it

Pisa-Como 0-3 e Fabregas vola in zona Champions League - 0 a Pisa in trasferta e sale al quarto posto in classifica a 33 punti agganciando Roma e Juventus. adnkronos.com

Pisa-Como 0-3, lariani al quarto posto - Terza vittoria consecutiva del Como di Cesc Fabregas che si porta momentaneamente al quarto posto in classifica. msn.com

Il Como strapazza il Pisa: vince 3-0, ora è in lotta per il quarto posto con Juventus e Roma Pisa-Como 0-3. Un risultato rotondissimo per la squadra di Fabregas che imponendosi contro i nerazzurri tornano in lotta per un posto in Champions League con Juvent - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Pisa-Como. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.