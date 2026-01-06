Pirola | L'esordio all'Inter fu un premio di Conte Tra calcio e una gara di F1 scelgo sempre la F1

Lorenzo Pirola, difensore classe 2002, ripercorre il suo percorso tra Inter e Olympiacos, sottolineando come disciplina e passione abbiano caratterizzato ogni fase della sua carriera. Tra debutti, promozioni e successi, Pirola condivide le motivazioni che lo hanno portato a consolidare la sua presenza nel calcio professionistico, evidenziando il valore di impegno e curiosità personale nel raggiungimento di obiettivi importanti.

Pirola: “Vorrei giocare contro l’Inter, per me sarebbe la chiusura del cerchio” - Il difensore classe 2002, prodotto del settore giovanile, sta brillando in Grecia e in Champions League con l'Olympiakos ... msn.com

Pirola e il derby con l'Inter: l'affare saltato in estate, il nuovo scenario per il futuro - A sorpresa Paulo Sousa lascia fuori Lorenzo Pirola dai titolari della Salernitana, ma l'osservato speciale di Marotta e Ausilio per il futuro è lui. calciomercato.com

