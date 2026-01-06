Pirelli P Zero un riferimento dal 1985
Il Pirelli P Zero, presente sul mercato dal 1985, rappresenta un punto di riferimento nel settore degli pneumatici ad alte prestazioni. La sua prima vera generazione, sviluppata nel 1987, è stata progettata specificamente per la Ferrari F40, contribuendo a consolidare la reputazione di Pirelli come leader nell’innovazione e nell’affidabilità nel campo delle gomme ad alte prestazioni.
Dopo la generazione “zero” progettata per la Delta S4 Stradale, la prima generazione vera e propria del P Zero viene realizzata nel 1987 per la Ferrari F40, la supercar simbolo degli anni Ottanta. Da quel momento, il pneumatico diventa rapidamente il punto di riferimento per i costruttori automobilistici premium e prestige, dando avvio alla strategia . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Lo sviluppo di un telaio? Si parte anche dalle gomme.
