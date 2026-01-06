Pioggia e neve per Epifania oggi allerta meteo | Roma ‘sorvegliata speciale’

Per l’Epifania del 6 gennaio 2026, è stata diramata un’allerta meteo per Roma e il Centro-Sud, a causa di pioggia, neve e temperature in calo. Le condizioni atmosferiche prevedono precipitazioni intense e possibili nubifragi, anche a quote basse. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie durante questa giornata di maltempo.

(Adnkronos) – Pioggia, freddo e neve anche a quote basse. E con il maltempo, nel giorno dell'Epifania, oggi 6 gennaio 2026 scatta l'allerta meteo per il rischio in particolare di nubifragi al Centro-Sud con riflettori puntati su Roma. A delineare il quadro provvede Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "Il freddo e maltempo continueranno ancora per

