Il Pignarûl Grant di Tarcento, acceso poco dopo le 19 sul colle di Coia, rappresenta il più grande falò propiziatorio della regione. Situato accanto al Cjistielat, questo evento tradizionale segna un momento importante nel calendario locale, richiamando la comunità e mantenendo viva una radice culturale radicata nel territorio. La manifestazione si inserisce nelle consuetudini di Tarcento, riflettendo la continuità delle tradizioni popolari.

Sul colle di Coia a Tarcento, accanto al Cjistielat, è stato acceso poco dopo le 19 il Pignarûl Grant, il più grande falò propiziatorio della regione. La tradizione vuole che sia l’andamento del fumo a decretare come sarà il nuovo anno. E a decifrare la direzione del fumo è stato, anche per il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Pignarûl Grant di Tarcento, ecco come sarà il 2026

