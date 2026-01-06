Piersanti Mattarella la politica che non arretra

Piersanti Mattarella rappresenta un esempio di integrità e impegno civico che ancora oggi ispira il nostro paese. La sua figura è un punto di riferimento per chi crede in una politica basata sui valori e sulla responsabilità. Ricordarlo significa mantenere vivo il senso di una democrazia autentica, caratterizzata dalla coerenza e dal rispetto per le istituzioni. La sua eredità continua a essere un richiamo alla qualità della nostra vita democratica.

Piersanti Mattarella è ancora oggi il metro etico con cui misurare la qualità della nostra democrazia.. Ci sono date che continuano a bussare alla porta della coscienza pubblica. Il 6 gennaio 1980 è una di queste. Quarantasei anni dopo, il nome di Piersanti Mattarella non appartiene al passato: appartiene a ciò che avremmo potuto essere e a ciò che possiamo ancora diventare. In un Paese che spesso si accontenta della retorica, Piersanti Mattarella scelse la via più scomoda: fare davvero ciò che tutti dichiaravano di voler fare. Pretese legalità, trasparenza, rigore amministrativo. Non come slogan, ma come metodo quotidiano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Piersanti Mattarella, la politica che non arretra Leggi anche: "L'omicidio di Piersanti Mattarella", nel nuovo libro di Miguel Gotor focus sulle tensioni di quella stagione politica Leggi anche: Il sogno spezzato di Piersanti Mattarella: memoria che nutre la coscienza collettiva Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il giorno della civetta L’omicidio di Piersanti Mattarella e il depistaggio che spiega quarantacinque anni di silenzi. Quarantasei anni fa l’omicidio Mattarella, ricordato il Presidente della Regione assassinato davanti casa - Le indagini sul delitto sono state arricchite di recente da un capitolo sul depistaggio che venne messo in atto tanto che oggi non ci sono ancora i mandanti di quell'omicidio che scosse il Paese ... blogsicilia.it

Piersanti Mattarella, lo Stato, la mafia e l’assassinio che cambiò l’Italia - Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ancora non conosce l'assassino del fratello Piersanti. varesenews.it

Omicidio Mattarella, Schifani a Palermo: «Punto di riferimento per la buona politica» - Il presidente della Regione ricorda l'integrità del predecessore e auspica che le nuove indagini facciano finalmente piena luce sul delitto del 1980. msn.com

Il 6 gennaio 1980, Piersanti Mattarella stava andando a messa con la famiglia quando un killer aprì il fuoco contro di lui davanti casa, in via Libertà a Palermo. Cinque colpi, poi altri, esplosi con una seconda pistola consegnata dal complice.I due fuggirono su - facebook.com facebook

"Quarantasei anni fa, il 6 gennaio 1980, #Piersanti #Mattarella, Presidente della Regione Siciliana, veniva barbaramente ucciso dalla mafia mentre si recava a Messa con la famiglia. Fu colpito nel tentativo di fermarne le idee e il suo impegno a difesa della le x.com

