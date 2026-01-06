Piersanti Mattarella 46 anni fa l’omicidio mafioso Il ricordo della premier Meloni | esempio per chi serve le istituzioni
Il 6 gennaio di 46 anni fa, Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia, fu vittima di un attentato mafioso mentre si recava a messa con la famiglia. La premier Meloni ha ricordato l’evento come un esempio di dedizione e servizio alle istituzioni, sottolineando l’importanza di mantenere vivi i valori della legalità e della responsabilità pubblica. Un ricordo che invita alla riflessione sulla lotta contro la criminalità organizzata.
Era la mattina del 6 gennaio di 46 anni fa quando Piersanti Mattarella, all’epoca presidente della Regione Sicilia, venne ucciso mentre si recava a messa con la sua famiglia. Palermo ha ricordato l’esponente democristiano, fratello dell’attuale capo dello Stato Sergio Mattarella, con una celebrazione solenne in Via della Libertà, il luogo in cui fu ucciso da un killer rimasto tuttora ignoto. Insieme alla famiglia Mattarella, hanno partecipato anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il presidente della Regione, Renato Schifani. L’anniversario è stato ricordato dalle principali cariche istituzionali e da esponenti di tutte le forze politiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
