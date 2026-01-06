Piccoli giochi dolci e calze Quelli del Natale tornano vestendo i panni dei Re Magi
I “Quelli del Natale” tornano a vestire i panni dei Re Magi, seguendo la tradizione cristiana. Ieri hanno distribuito piccoli giochi, dolci e calze, richiamando l’antica usanza di portare doni ai bambini. Un gesto semplice e significativo, che rinnova il senso di condivisione e tradizione durante il periodo natalizio.
Riprendendo quanto fatto dai Re Magi secoli fa, secondo la tradizione cristiana, ieri il gruppo “Quelli del Natale“ ha distribuito piccoli giocattoli, dolci e calze. Oltre 500 i prodotti distribuiti durante una piccola festa iniziata al bar San Siro. "Siamo partiti dal bar – ha spiegato il referente del gruppo Maurizio Niutta – perché l’idea di aiutare chi aveva meno è nata proprio lì. Nel luogo in cui ci si incontra, capitava che qualcuno manifestasse i suoi problemi. C’era chi non poteva comprare i regali ai bambini, chi rischiava di vedersi tagliare la corrente elettrica per morosità e chi girava a gennaio per viale Matteotti in camicia e ciabatte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
