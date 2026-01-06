Picchia il figlio con un cucchiaio di legno e il video diventa virale | sospesa la responsabilità genitoriale

Un video che mostra un genitore che utilizza un cucchiaio di legno per punire il proprio figlio è diventato virale. In seguito, il Tribunale per i minorenni ha deciso di affidare i minori ai nonni materni, mentre il Gip ha respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere per il padre. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei minori e sulle modalità di disciplina adottate dai genitori.

Il Tribunale per i minorenni ha affidato il bambino e le sorelle ai nonni materni. Il Gip rifuta la richiesta di custodia cautelare in carcere per il padre.

