Picchia il figlio col cucchiaio sospesa la responsabilità genitoriale Già in passato il bambino era finito nei radar della Questura di Catania

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha sospeso la responsabilità genitoriale di due genitori coinvolti in un episodio di violenza su un bambino di 11 anni, precedentemente segnalato alle autorità. La decisione, richiesta dalla procura, si è resa necessaria per tutelare il minore, che aveva già attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La misura rappresenta un intervento volto a garantire la sicurezza e il benessere del minore coinvolto.

Il Tribunale per i minorenni di Catania, accogliendo le richieste della procuratrice Carla Santocono, ha disposto l'avvio di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre dell'undicenne picchiato con un cucchiaio di legno dall'uomo che gli urlava contro "io sono il tuo padrone".

