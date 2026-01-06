Piani segreti di Taiwan nel mirino cinese | la guerra delle spie travolge Taipei

Negli ultimi tempi, le tensioni tra Cina e Taiwan si sono acuite, con Pechino che aumenta le esercitazioni militari nel Mar Cinese Meridionale. Parallelamente, emergono segnali di una crescente attività di spionaggio, con la Cina che cerca di reclutare insider a Taipei tra militari, funzionari e veterani, offrendo compensi per ottenere informazioni riservate. Questa situazione evidenzia un incremento delle operazioni di intelligence che minacciano la stabilità regionale.

Se da un lato la Cina sta intensificando le esercitazioni militari al largo di Tiwan, dall'altro sta realizzando una sofisticata campagna di reclutamento di insider in quel di Taipei tra militari, funzionari pubblici e veterani, offrendo denaro in cambio di informazioni riservate. Negli ultimi anni oltre cento persone (individui delle forze armate ma anche civili e funzionari amministrativi) sono stati coinvolti in operazioni di spionaggio. Pare addirittura che alcuni di loro abbiano avuto accesso a piani di difesa segreti dell'isola, ora nelle mani di Pechino, aumentando il rischio per la sicurezza nazionale taiwanese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

