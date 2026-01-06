Petra Strumilia | Marino Bartoletti presenta Caro Lucio ti scrivo

Marino Bartoletti presenta “Caro Lucio ti scrivo”, un libro che ripercorre l’amicizia tra il giornalista e Lucio Dalla. Attraverso pagine di ricordi e riflessioni, l’opera offre uno sguardo intimo sulla relazione con il celebre cantautore. Un testo che invita alla scoperta di momenti significativi e di un legame autentico, scritto con sobrietà e rispetto.

Pagine ricche di ricordi e di emozioni: “Caro Lucio ti scrivo”, il nuovo libro di Marino Bartoletti, racconta la lunga amicizia tra il giornalista e Lucio Dalla.In 192 pagine il libro rievoca i ricordi più intimi dell'artista bolognese improvvisamente scomparso l'1 marzo 2012, a tre giorni dal. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Caro calcio ti scrivo Leggi anche: 'Caro Pino ti scrivo', Ettore Bassi ricorda Daniele tra parole e musica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Petra Strumilia: Marino Bartoletti presenta "Caro Lucio ti scrivo" - Pagine ricche di ricordi e di emozioni: "Caro Lucio ti scrivo" il nuovo libro di Marino Bartoletti, racconta la lunga amicizia tra il giornalista e Lucio Dalla. msn.com

