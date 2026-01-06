Petardi e sassate contro la palestra | a Smarano la bravata costa 10mila euro

A Smarano, nel comune di Predaia, si sono verificati danni ingenti alla palestra locale a causa di un atto vandalico notturno. Petardi e sassate hanno causato la rottura di muri e il danneggiamento del quadro elettrico, con una stima di costi di riparazione superiore a 10.000 euro. L'episodio evidenzia l'importanza di interventi per prevenire simili incidenti e tutelare le strutture pubbliche e private.

Milano ripiomba negli anni Settanta. Tangenziali in tilt tra sassate e petardi

Bari, durante lo spettacolo una baby gang lancia petardi contro artisti e pubblico: «Per ballare qui dovete pagare»

Oltre ai tre scuolabus in sosta, presi di mira luminarie e automobili. Vetture danneggiate da grossi petardi, sassi contro il portone di una casa.

