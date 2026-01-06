Petardi e sassate contro la palestra | a Smarano la bravata costa 10mila euro
A Smarano, nel comune di Predaia, si sono verificati danni ingenti alla palestra locale a causa di un atto vandalico notturno. Petardi e sassate hanno causato la rottura di muri e il danneggiamento del quadro elettrico, con una stima di costi di riparazione superiore a 10.000 euro. L'episodio evidenzia l'importanza di interventi per prevenire simili incidenti e tutelare le strutture pubbliche e private.
Muri presi a sassate e petardi che hanno distrutto il quadro elettrico: ammontano a oltre 10mila euro i danni del raid vandalico notturno ai danni della palestra di Smarano, in quel di Predaia. L’amministrazione comunale ha già sporto denuncia ai carabinieri, che stanno raccogliendo elementi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Palestra presa di mira dai vandali, muri danneggiati da sassi e petardi, quadro elettrico distrutto. Danni per 10 mila euro: "Gesto grave, colpisce tutta la comunità” - E' successo nella frazione di Smarano e a denunciarlo è l'Amministrazione di Predaia guidata dalla sindaca Giuliana Cova. ildolomiti.it
