Petardi e sassate contro la palestra | a Smarano la bravata costa 10mila euro

A Smarano, in Predaia, la palestra ha subito un danno di oltre 10.000 euro a causa di un raid vandalico notturno. Muri presi a sassate e petardi hanno causato danni strutturali e al quadro elettrico, compromettendo la sicurezza e l’operatività della struttura. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi per prevenire atti di vandalismo e tutelare gli spazi dedicati alla comunità.

Muri presi a sassate e petardi che hanno distrutto il quadro elettrico: ammontano a oltre 10mila euro i danni del raid vandalico notturno ai danni della palestra di Smarano, in quel di Predaia. L'amministrazione comunale ha già sporto denuncia ai carabinieri, che stanno raccogliendo elementi.

Palestra presa di mira dai vandali, muri danneggiati da sassi e petardi, quadro elettrico distrutto. Danni per 10 mila euro: "Gesto grave, colpisce tutta la comunità” - E' successo nella frazione di Smarano e a denunciarlo è l'Amministrazione di Predaia guidata dalla sindaca Giuliana Cova. ildolomiti.it

