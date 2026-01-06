Pestato sul bus per una sigaretta | vittima un uomo disabile

Un episodio di violenza si è verificato lunedì 5 gennaio a Udine, quando un uomo di 67 anni con disabilità è stato aggredito su un autobus di Arriva durante una disputa per una sigaretta. L’incidente evidenzia la persistenza di comportamenti aggressivi nei mezzi pubblici, sottolineando l’importanza di interventi efficaci per garantire sicurezza e rispetto in ambienti condivisi.

