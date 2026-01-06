Pestato sul bus per una sigaretta | vittima un uomo disabile
Un episodio di violenza si è verificato lunedì 5 gennaio a Udine, quando un uomo di 67 anni con disabilità è stato aggredito su un autobus di Arriva durante una disputa per una sigaretta. L’incidente evidenzia la persistenza di comportamenti aggressivi nei mezzi pubblici, sottolineando l’importanza di interventi efficaci per garantire sicurezza e rispetto in ambienti condivisi.
Prima il richiamo civile, poi la violenza. Un uomo di 67 anni, con disabilità, è stato aggredito nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio, attorno alle 17, su un autobus di linea di Arriva Udine diretto al Città Fiera. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe chiesto a un giovane passeggero di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Accerchiato e pestato sul bus per rubargli il monopattino: presa la gang (video)
Leggi anche: Chiedono la sigaretta elettronica a uno studente, poi lo aggrediscono e derubano sul bus: denunciati due minorenni
Sedicenne aggredito, fari puntati su un ragazzo.
Firenze, 36enne pestato dal branco di ragazzini per una sigaretta - Aggredito da una baby gang e ricoverato all’ospedale di Ponte a Niccheri in codice giallo. corrierefiorentino.corriere.it
Lite per una ragazza e una sigaretta: sedicenne pestato in corso Mazzini dal branco, caccia agli aggressori - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.