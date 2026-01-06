Pescara sul tetto d’Italia | primo e secondo posto Under 14 all’Hppyfania Volley di Rimini

A Rimini, l’Hppyfania Volley di Pescara si è distinta nelle competizioni Under 14, conquistando il primo e il secondo posto. Dopo aver superato 22 squadre provenienti da tutta Italia, le squadre Pescara 3 e Antonania Volley hanno raggiunto la finale, portando il nome della città in evidenza. Questa prestazione evidenzia il livello e la crescita del settore giovanile nel volley locale.

Un podio tutto Pescarese quello dell’Hppyfania Volley di Rimini. A disputare la finale Under 14, dopo aver sbaragliato le altre 22 squadre provenienti da tutta Italia, sono state infatti la Pescara 3 e l’Antonania Volley conquistando il primo e il secondo posto e portando quindi il nome della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

