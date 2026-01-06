Pesaro scuole chiuse per neve il 7 gennaio | ecco dove

Urbino, 6 gennaio 2026 - A Urbino, le scuole di ogni ordine e grado, asili comunali compresi, rimarranno chiuse mercoledì 7 gennaio. Lo ha disposto il sindaco, spostando in avanti il ritorno a lezione dopo la pausa natalizia e di inizio anno, dati il perdurare del maltempo e l'allerta meteo prevista. L'ordinanza di chiusura riguarda le scuole dell'intero territorio comunale urbinate. La decisione del sindaco Maurizio Gambini arriva per "questioni di prevenzione e di sicurezza", vista la copiosa nevicata che ha colpito la città nel giorno dell'Epifania e viste le ulteriori abbondanti nevicate previste nella notte tra oggi e domani.

Neve a Morciano, domani scuole chiuse - Il Comune di Morciano informa che mercoledì 7 gennaio 2026 le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale resteranno chiuse, come disposto ... corriereromagna.it

Marche, il maltempo imperversa: neve anche sulla costa. Attenti al fenomeno del “gelicidio”. Allerta gialla, scuole chiuse. Gli aggiornamenti - Anche nelle Marche è arrivato il peggioramento del meteo e le nevicate si sono fatte più abbondanti, soprattutto nell'entroterra, anche ... msn.com

