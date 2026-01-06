Perugia l' Epifania della polizia | le sorprese della Befana per i bambini
L'Epifania a Perugia è stata resa speciale dalla presenza della polizia, che ha portato un momento di gioia ai bambini del reparto di Pediatria e oncoematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. La Befana della Questura ha distribuito regali e sorrisi, contribuendo a rendere questa giornata più serena per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità.
L'Epifania della polizia di Perugia. La Befana della Questura ha portato sorrisi e regali al reparto di Pediatria e di oncoematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.Il questore di Perugia Dario Sallustio, insieme al presidente del Comitato per la Vita Daniele Chianelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
