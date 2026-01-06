Perugia l' Epifania della polizia | le sorprese della Befana per i bambini

Da perugiatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Epifania a Perugia è stata resa speciale dalla presenza della polizia, che ha portato un momento di gioia ai bambini del reparto di Pediatria e oncoematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. La Befana della Questura ha distribuito regali e sorrisi, contribuendo a rendere questa giornata più serena per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità.

L'Epifania della polizia di Perugia. La Befana della Questura ha portato sorrisi e regali al reparto di Pediatria e di oncoematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.Il questore di Perugia Dario Sallustio, insieme al presidente del Comitato per la Vita Daniele Chianelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Epifania a Cava, la Polizia dona le calze delle befana ai piccoli degenti della Pediatria

Leggi anche: L’Epifania saluta le festività. La Befana scende dal Castello. E quante sorprese nelle frazioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I mille volti della Befana perugina. Tornano i grandi classici della festa. Annullata la discesa dal campanile.

Fra tradizione, divertimento e solidarietà l'Epifania a Perugia - Il programma, presentato dal Comune e dalle varie realtà coinvolte a palazzo dei Priori, inizierà durante ... ansa.it

Perugia, polizia postale e Poste Italiane insieme contro le frodi - Nell’ufficio postale di piazza Matteotti a Perugia, nelle giornate di oggi e domani, alcuni rappresentanti della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e di Poste Italiane incontrano i ... ilmessaggero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.