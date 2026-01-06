Perugia l' Epifania della polizia | le sorprese della Befana per i bambini

L'Epifania a Perugia è stata resa speciale dalla presenza della polizia, che ha portato un momento di gioia ai bambini del reparto di Pediatria e oncoematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. La Befana della Questura ha distribuito regali e sorrisi, contribuendo a rendere questa giornata più serena per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità.

