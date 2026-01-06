Perugia la Befana sfida pioggia e neve e arriva in moto

A Perugia, la tradizione della Befana si conferma nonostante pioggia e neve. Il 6 gennaio 2026, diverse iniziative si svolgeranno in città, tra cui la Motobefana, la Befana del Vigile Urbano e la Befana sui pattini al Palabarton. Anche in condizioni climatiche avverse, la Festa della Befana continua a essere un momento di condivisione e tradizione per la comunità perugina.

La Befana arriva comunque. Motobefana, Befana del Vigile Urbano e la Befana sui pattini al Palabarton per festeggiare il 6 gennaio 2026. Annullata, invece, quella dei vigili del fuoco.La 29esima edizione della Motobefana è partita puntuale alle ore 9.30 da piazza IV Novembre.

