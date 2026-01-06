Perugia | attivato il Piano Neve 2026 interventi in corso per garantire la sicurezza stradale

Il Comune di Perugia ha attivato il Piano Neve 2026, come previsto dal decreto sindacale n. 529 del 19 dicembre 2025, per affrontare le condizioni meteorologiche avverse. Sono in corso interventi mirati a garantire la sicurezza delle strade e la regolare circolazione durante il periodo invernale. Questa misura mira a minimizzare i disagi e a preservare la sicurezza di cittadini e utenti della strada.

Il Comune di Perugia ha attivato il Piano Neve 2026, approvato con decreto sindacale n. 529 del 19 dicembre 2025, in risposta alle avverse condizioni meteorologiche previste e già in atto. Il piano prevede misure coordinate per garantire la sicurezza della circolazione, la continuità dei servizi essenziali e la riduzione dei disagi per la cittadinanza. All’operazione partecipano la Protezione Civile comunale, la Polizia Locale, il Cantiere comunale e i soggetti convenzionati. Dalle prime ore dell’attivazione, gli operai del Cantiere comunale e la Polizia Locale sono al lavoro sul territorio: chiusura delle strade più critiche, posa della segnaletica, spargimento del sale e prevenzione del ghiaccio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia: attivato il Piano Neve 2026, interventi in corso per garantire la sicurezza stradale Leggi anche: Piano potature 2025: al via gli interventi garantire sicurezza e decoro Leggi anche: Attivato il piano neve di Autolinee Toscane Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. RFI attiva il piano neve e gelo su tutta la rete nazionale; Scatta l'allerta meteo per neve e mare molto mosso: attesi 5 centimetri per l'Epifania; Temperature giù, scatta il piano neve in città; Epifania in bianco, è arrivata l'annunciata neve: Cesena si risveglia con un'atmosfera 'ovattata'. Perugia attiva il Piano Neve 2026: mezzi spargisale e chiusure di alcune vie in centro storico - La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi: "In atto una serie di misure coordinate volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, la continuità dei servizi essenziali e la riduzione dei d ... corrieredellumbria.it

