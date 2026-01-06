Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3 è stato annunciato ufficialmente ecco tutti i dettagli

È stato annunciato ufficialmente il nuovo titolo Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3, frutto della collaborazione tra Imagineer e Atlus. L’evento conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni, offrendo dettagli su questa partnership. Il gioco combina elementi di fitness e personaggi del mondo Persona 5 Royal, proponendo un’esperienza interattiva e coinvolgente. Di seguito, i principali dettagli e le informazioni disponibili sulla nuova uscita.

Imagineer e Atlus hanno ufficializzato la collaborazione Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3, confermando le indiscrezioni emerse nei giorni precedenti. Il celebre RPG giapponese entra così nel mondo del fitness interattivo su Nintendo Switch. L'annuncio chiarisce subito la natura del progetto: non un nuovo capitolo, ma un contenuto aggiuntivo pensato per ampliare l'esperienza esistente, con questa operazione che unisce musica, stile e immaginario di Persona 5 Royal all'allenamento guidato di Fitness Boxing. Ed il debutto è ormai imminente. Il contenuto si presenta come DLC ufficiale per Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer ed è intitolato Persona 5 Royal Pack.

