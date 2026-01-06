Perizia antisismica sul Tribunale La presidente | verificare la stabilità

Una perizia antisismica è stata richiesta per il Tribunale di piazza Garibaldi, al fine di valutare la stabilità strutturale dell’edificio. La presidente ha sottolineato l’importanza di verificare la vulnerabilità sismica, in particolare per le crepe e le deformazioni presenti. Questa analisi mira a garantire la sicurezza degli ambienti e a prevenire eventuali rischi legati a criticità strutturali.

Una valutazione della vulnerabilità sismica per le crepe e le buche nel Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi. A chiederla la presidente del Tribunale di Monza Maria Gabriella Mariconda, che ha presentato al Ministero un’istanza per lo stanziamento di fondi necessario a verificare la stabilità dell’intero edificio, storico immobile di proprietà del Comune di Monza. "Sono tuttora sotto controllo le vistose crepe comparse sui muri e sul pavimento del piano terra, lato dibattimento e al primo piano, dove si trova l’ufficio dei gip nella palazzina secondaria per cui, oltre ad avere allertato il Provveditorato alle Opere pubbliche e il responsabile del servizio di Prevenzione e protezione, è stato affidato l’incarico di monitoraggio a un ingegnere strutturista – spiega la presidente del Tribunale monzese nella relazione sull’anno giudiziario 2025 –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perizia antisismica sul Tribunale. La presidente: verificare la stabilità Leggi anche: Crepe e buche al Tribunale di Monza, la presidente del palazzo di giustizia: “Serve la valutazione antisismica” Leggi anche: Di Marco (Pd) scrive all'Anas per il ponte sul fiume Orta: "Verificare la stabilità della struttura" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Perizia antisismica sul Tribunale. La presidente: verificare la stabilità. Perizia antisismica sul Tribunale. La presidente: verificare la stabilità - Una valutazione della vulnerabilità sismica per le crepe e le buche nel Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi. ilgiorno.it

Crepe e buche al Tribunale di Monza, la presidente del palazzo di giustizia: “Serve la valutazione antisismica” - Maria Gabriella Mariconda ha chiesto al Ministero della Giustizia uno stanziamento di fondi per verificare la stabilità dello storico edificio di piazza Garibaldi. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.