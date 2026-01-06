Pericolo ghiaccio disagi e code in autostrada per la neve | scatta l' allerta gelo

L’arrivo delle temperature rigide ha portato ghiaccio e neve sulle strade italiane, causando disagi e code in autostrada. L’allerta gelo è stata emessa per garantire la sicurezza degli automobilisti, mentre le condizioni meteorologiche richiedono attenzione e cautela. È importante pianificare i viaggi e adottare le precauzioni necessarie per evitare situazioni di rischio durante questo periodo di freddo intenso.

Gelate, arterie stradali in affaticamento ed emergenza freddo. La magia della neve che ha ammantato la città si è trasformata in disagi mentre le precipitazioni si sono intensificate nel pomeriggio del giorno dell'Epifania.Fino a 10 km di coda sull'A1A partire dalla viabilità sulle autostrade. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Pericolo ghiaccio, disagi e code in autostrada per la neve: scatta l'allerta gelo Leggi anche: Scatta l’allerta meteo in Toscana, rischio ghiaccio e neve per capodanno Leggi anche: Maltempo: neve nell’Alto Mugello. Pericolo ghiaccio al Passo del Giogo. Allerta fino a stasera La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tempesta di neve a New York: dichiarato stato di emergenza. Central Park imbiancato e voli bloccati; Monaco: due incidenti causati dal ghiaccio bloccano il traffico, lunghe code e disagi anche per i frontalieri italiani oggi. Pericolo ghiaccio, disagi e code in autostrada per la neve: scatta l'allerta gelo - In A1 fino a 10 km di rallentamenti nelle ore più intense della nevicata: centinaia di mezzi spazzaneve su tutta la rete. bolognatoday.it

ALLERTA #METEO #SARDEGNA: DOMANI #NEVE SOPRA I 400 METRI E PERICOLO GHIACCIO - facebook.com facebook

Freddo e neve in Sardegna, scatta l'allerta meteo. Protezione civile, domani nevicate sopra i 400 metri e pericolo ghiaccio #ANSA x.com

