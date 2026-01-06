Perde il controllo dell' auto lo schianto è fatale | morto a 68 anni

Martedì 6 gennaio, a Terragnolo, un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 68 anni. Poco prima delle 12, l’automobilista ha perso il controllo del veicolo, con le cause ancora da chiarire, tra cui potrebbe esserci un malore. L’incidente ha avuto un esito fatale, lasciando la comunità scossa. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per fare chiarezza sui fatti.

Mancavano una manciata di minuti alle 12 di oggi, martedì 6 gennaio, quando lungo le strade di Terragnolo si è verificato un incidente dall'esito, purtroppo, drammatico: un uomo di 68 anni ha perso il controllo della sua auto (non si esclude che possa essere accaduto per un malore), andando a.

