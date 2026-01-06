Perde il controllo dell' auto lo schianto è fatale | morto a 68 anni

Martedì 6 gennaio, a Terragnolo, si è verificato un incidente stradale in cui un uomo di 68 anni ha perso il controllo della sua auto, probabilmente a causa di un malore. L’incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 12, ha avuto un esito fatale. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell’accaduto.

Mancavano una manciata di minuti alle 12 di oggi, martedì 6 gennaio, quando lungo le strade di Terragnolo si è verificato un incidente dall'esito, purtroppo, drammatico: un uomo di 68 anni ha perso il controllo della sua auto (non si esclude che possa essere accaduto per un malore), andando a.

