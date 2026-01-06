Perde il controllo dell’auto grave un 29enne

Nella prima mattinata del 6 gennaio, a Roveleto di Cadeo, un incidente stradale ha coinvolto un 29enne, che ha perso il controllo dell'auto finendo in un canale laterale. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma le condizioni del giovane sono risultate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure e gestire la situazione.

Ha perso il controllo dell'auto, finendo in un canale a lato. È grave un 29enne, protagonista di un incidente stradale nella primissima mattinata del 6 gennaio a Roveleto di Cadeo. L'episodio è avvenuto lungo la strada provinciale 30 per Chiavenna, poi chiusa al transito per consentire i soccorsi.

