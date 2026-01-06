Perché vedere Barbie il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling Trama cast e il monologo di America Ferrera

Rosa shocking, tacchi a spillo, sorriso perenne. In una parola: Barbie. Che, però, un giorno, fa una domanda inaspettata: «Avete mai pensato di morire?». Sembra una battuta assurda in un mondo perfetto fatto di felicità e armadi color caramella. Ma è proprio da lì che parte il viaggio più inaspettato del cinema recente. Un viaggio che ha fatto impazzire il pubblico mondiale, scatenato dibattiti infiniti su femminismo e identità. Dimostrato che si può essere intelligenti anche indossando tacchi alti e abitando in una casa senza muri. Stasera in tv alle 21.50 su Canale 5 (e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity) va in onda per la prima volta in chiaro il film diretto da Greta Gerwig (quella di Lady Bird e Piccole donne ) che lo ha anche scritto con la complicità del marito Noah Baumbach. 🔗 Leggi su Amica.it

