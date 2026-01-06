Perché Roma è nata a Roma La fondazione dell’Urbe raccontata da Perrone

La nascita di Roma è un tema che ha affascinato storici e poeti nel corso dei secoli. La sua fondazione, narrata da Tito Livio e altri autori, combina elementi storici e leggendari, evidenziando come la città abbia radici tanto umane quanto divine. Questa ricostruzione riflette l’importanza di attribuire alle origini di Roma un valore simbolico, radicato nella sua identità e nella sua storia millenaria.

La questione delle origini di Roma è da sempre argomento di appassionati dibattiti. La sua fondazione ci è stata raccontata, con divizia di particolari, da molti poeti e storici romani, primo fra tutti Tito Livio, che, all’inizio della sua monumentale opera Ab Urbe condita, sentiva la necessità di ricordare che la paternità divina del suo fondatore rispondeva alla “licenza di nobilitare le origini delle città mescolando l’umano col divino; e se v’è un popolo cui si deve consentire di divinizzare le proprie origini e di attribuirne la causa prima agli dei, il popolo romano ha tale gloria militare, che le genti accettano di buon animo questa sua debolezza così come ne accettano il dominio”. 🔗 Leggi su Formiche.net

