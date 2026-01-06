Perché la furbata di Joan Garcia contro l'Espanyol andava punita per condotta antisportiva
Nel derby tra Espanyol e Barcellona, Joan Garcia è stato protagonista di un comportamento scorretto che ha suscitato discussioni. Il suo gesto, considerato antisportivo, avrebbe dovuto essere sanzionato dall’arbitro secondo le regole del fair play. La condotta di un giocatore durante la partita deve rispettare le norme sportive, per garantire un ambiente di gioco corretto e rispettoso di tutti gli atleti coinvolti.
Joan Garcia era stato protagonista di una furbata nel derby spagnolo tra Espanyol e Barcellona. Il suo gesto però è antisportivo e andava sanzionato dall'arbitro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
