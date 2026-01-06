Perché la Befana vola e Babbo Natale no

La figura della Befana, che vola a cavallo di una scopa, rappresenta una tradizione radicata nella cultura italiana. Questa immagine, comune durante le festività, affonda le sue origini in antiche credenze popolari e simbolismi legati al passaggio delle stagioni. A differenza di Babbo Natale, la Befana incarna un rituale che unisce folklore, storia e spiritualità, rendendo il suo volo un elemento distintivo e significativo delle celebrazioni natalizie.

Tra tutte le figure delle feste, la Befana è l'unica che solca i cieli a cavallo di una scopa. Un'immagine familiare, quasi scontata, che però nasconde origini antiche e significati simbolici profondi. Ma perché proprio lei vola, mentre Babbo Natale viaggia comodamente su una slitta trainata da renne? La risposta affonda nelle tradizioni popolari, nel mondo contadino e in un immaginario molto più antico del Natale moderno. La scopa, oggetto quotidiano diventato simbolo. La scopa, prima ancora di essere associata alla Befana, era uno strumento centrale nella vita domestica e rurale. Non serviva solo a pulire, ma rappresentava il gesto di " fare ordine ", di eliminare ciò che è vecchio per lasciare s pazio al nuovo.

