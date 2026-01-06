Perché la Befana è brutta? Le origini di questa storia sono antichissime

La figura della Befana, spesso considerata brutta, ha origini antiche e profonde. La sua immagine deriva da una reinterpretazione religiosa di un mito pagano, in cui rappresentava una dea del pantheon romano. Con il tempo, questa figura si è trasformata, assumendo un aspetto più semplice e meno idealizzato, legato alle tradizioni popolari e alle credenze di secoli passati.

La Befana è brutta a causa della rilettura religiosa del suo mito pagano. Ella, infatti, era originariamente quella di una bellissima dea del pantheon romano. In molti l'associavano a Diana, legata alla caccia, ma anche Sàtia, dea della sazietà, o Abùndia, divinità dell'abbondanza. Questa figura femminile benevola e di aspetto incantevole attraversava i cieli dopo il Solstizio d'inverno, per elargire doni agli esseri umani. A partire dal IV secolo d.C., però, la Chiesa Cattolica eliminò ogni traccia di paganesimo. E a farne le spese è stata anche la tradizione della dea amorevole. Il ridimensionamento della Befana, quindi, ha portato alla nascita della vecchina sgraziata e di brutto aspetto, più accettabile da parte della Chiesa.

