Perché Checco Zalone ci piace tanto?

6 gen 2026

Checco Zalone rappresenta un esempio di successo nel cinema italiano, capace di unire audience e critica senza rinunciare a un umorismo semplice e diretto. La sua capacità di riflettere con leggerezza la società contemporanea lo rende un punto di riferimento per il settore. Con il ritorno dei cinema italiani a un buon ritmo, è lecito chiedersi se il futuro della nostra cinematografia possa ripartire anche da figure come Zalone.

Il cinema italiano dovrebbe ripartire da Checco Zalone? Mentre le sale del nostro Paese si riempiono di clienti e il box office festeggia una fine dell'anno stellare, il resto del settore osserva stupefatto. Forse la gara contro le piattaforme dello streaming non è del tutto persa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

