L’Epifania, il 6 gennaio, segna l’arrivo della tradizionale figura della Befana, presente in molte culture italiane. Questa festività combina storie, usanze e curiosità che si sono tramandate nel tempo, riflettendo radici antiche e simbolismi legati alla fine delle festività natalizie. In questa guida, esploreremo le origini, le tradizioni e i significati legati alla figura della Befana, offrendo uno sguardo completo su questa festa unica.

Ogni anno, il 6 gennaio, una figura misteriosa entra nelle case di grandi e piccini portando dolci, carbone e un pizzico di magia: la Befana. Ma chi è davvero? Perché arriva proprio il giorno dell’ Epifania? E come viene celebrata in Italia e nel resto del mondo? Scopriamo insieme la storia e le curiosità di questa tradizione antica e affascinante. L’origine della Befana: tra leggenda e religione. La Befana ha radici antiche, mescolate tra folklore, tradizioni cristiane e usanze popolari. Il suo nome potrebbe derivare dal greco “Epifania”, che significa manifestazione, proprio perché la sua figura è strettamente legata alla celebrazione della visita dei Re Magi a Gesù Bambino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché arriva la Befana il giorno dell’Epifania: storia, tradizioni e curiosità

Leggi anche: La storia della Befana e le tradizioni dell’Epifania

Leggi anche: Qual è il significato dell’Epifania e perché il simbolo è la befana? Si tratta di una festa religiosa?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, 6 gennaio 2026/ Perché si celebra nel giorno della “Befana” - Il 6 gennaio, giorno della Befana, i cristiani celebrano l'Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo: scopriamo il triplice significato della ricorrenza. ilsussidiario.net