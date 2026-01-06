Per Goretzka del Bayern trattativa in fase avanzata

La trattativa per portare Goretzka al Napoli è in fase avanzata. Il centrocampista tedesco, attualmente al Bayern Monaco, è nel mirino della dirigenza partenopea, che cerca di rafforzare il centrocampo di Conte. La collaborazione tra le parti sembra proseguire con entusiasmo, mentre si attendono sviluppi ufficiali. Per ulteriori aggiornamenti, consultare l'articolo su ForzAzzurri.

Il centrocampista tedesco sempre più nel mirino del club di ADL. La dirigenza partenopea continua a lavorare per provare a rinforzare il centrocampo di Conte, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

#Goretzka è stato proposto a tante squadre, al momento non c’è una trattativa col #Napoli Il punto di Romano su Youtube: «Essendo un giocatore in scadenza, gli intermediari lo propongono ai club interessati a un centrocampista. Comunque, il #Bayern non h; Napoli Goretzka più di un sogno | Romano e Moretto confermano tutto!.

goretzka bayern trattativa faseIL MATTINO - Napoli, mercato a centrocampo, offerto un triennale a Goretzka, la trattativa - Secondo il quotidiano Il Mattino, Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, sarebbe nel mirino del Napoli. napolimagazine.com

goretzka bayern trattativa faseGoretzka è stato proposto a tante squadre, al momento non c’è una trattativa col Napoli - Il nome di Leon Goretzka torna al centro dei rumors di mercato per il Napoli. ilnapolista.it

goretzka bayern trattativa faseDa Cancelo-Inter a Castellanos e Goretzka: le 5 trattative che vi siete persi oggi (1 gennaio) - A poche ore dall'apertura della sessione invernale il calciomercato comincia a infiammarsi. eurosport.it

