Per gli artigiani sarà un anno molto incerto

Per artigiani e piccole imprese, il nuovo anno si presenta come un periodo di incertezza, con aspettative ancora dominate da variabili economiche imprevedibili. La situazione richiede attenzione e pianificazione accurata per affrontare eventuali sfide future. Comprendere il contesto è fondamentale per adattarsi con efficacia alle mutate condizioni di mercato e mantenere stabilità e crescita nel proprio settore.

È ancora l’incertezza a dominare le aspettative in economia da parte di artigiani e piccole imprese per l’anno appena iniziato. Lo mette in evidenza l’indagine promossa dall’Area studi di Cna a livello nazionale, in un campione di oltre 2mila 500 imprese rappresentative del tessuto produttivo italiano, per comprendere quali siano le preoccupazioni e le aspettative degli artigiani per l’anno appena avviato. Il 53% degli imprenditori non formula previsioni ma all’interno della fotografia si registrano alcuni interessanti cambiamenti. Gli ottimisti (23,8%) superano i pessimisti e la percentuale sale in modo significativo tra gli imprenditori under 40. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Per gli artigiani sarà un anno molto incerto" Leggi anche: Massimo Rivola non si nasconde: “Il 2026 sarà un anno molto positivo per Aprilia” Leggi anche: Meloni agli auguri di Natale: “L’anno prossimo sarà molto peggio, riposatevi ora” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La caduta degli artigiani. In un solo anno 72mila - Secondo i dati elaborati dall'ufficio studi della Cgia, in Italia il numero degli artigiani e quindi delle microimprese sta crollando. ilgiornale.it Artigiani in fuga: -400mila negli ultimi 10 anni/ In Italia ci sono più avvocati che idraulici - Le cause del fenomeno C’è una fuga di artigiani in Italia: sono sempre ... ilsussidiario.net Artigiani in Trentino Alto Adige, -15% in 10 anni - È questa la sintesi estrema dello studio realizzato dalla CGIA di Mestre (Associazione artigiani e piccole imprese) sulla base dei dati INPS e ... rainews.it Un 2026 complicato: secondo gli artigiani sarà un anno all'insegna dell'incertezza - Il Giunco x.com Fine anno amaro per alcuni artigiani dell’area PIP “Ronchelli”, che nei giorni scorsi hanno ricevuto dal Comune accertamenti economici di importo rilevante. A sollevare il caso è Teresa Mazza, consigliere... Leggi tutto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.