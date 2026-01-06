Paura a Torre Angela per il crollo di un pino
A Torre Angela, Roma est, si è verificato il crollo di un pino alto oltre 20 metri a causa del maltempo. L’evento, avvenuto oggi alle 16:00, ha causato preoccupazione tra i residenti. Oltre al danno agli alberi, la giornata ha visto strade allagate e interventi di vigili del fuoco e protezione civile per mettere in sicurezza l’area e assistere le famiglie coinvolte.
Il maltempo ha causato ingenti danni anche a Roma est. Oltre alle strade allagate e alle famiglie portate in salvo da vigili del fuoco e protezione civile, a Torre Angela un enorme pino, di più di 20 metri, è crollato intorno alle 16:00 di oggi, martedì 6 gennaio, su via Orazio Borgianni.Caduto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
