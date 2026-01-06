Patrick Mouratoglou risponde a muso duro a Tsonga | Sopravvaluta la sua generazione quando parla di Sinner e Alcaraz

Patrick Mouratoglou ha commentato con fermezza le affermazioni di Jo-Wilfried Tsonga, criticando la percezione della sua generazione rispetto a Sinner e Alcaraz. La discussione sui confronti tra diverse epoche sportive è frequente, e questa opinione offre uno spunto di riflessione sulla valutazione delle nuove promesse nel tennis contemporaneo. Un tema che continua a suscitare dibattiti tra appassionati e addetti ai lavori.

Un tema spesso discusso. Nel tennis, come nello sport in generale, si tende a fare dei confronti con epoche diverse. In questo modo, si tende a dare più o meno valore a un periodo storico, in quella che può essere una graduatoria in termini di qualità. In un'intervista concessa recentemente a Univers Tennis, l'ex tennista francese Jo-Wilfried Tsonga ha risposto al quesito se Carlitos Alcaraz o Jannik Sinner sarebbero riusciti a battere Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer nel loro momento di massimo splendore. La risposta di Tsonga ha fatto capire chiaramente come a suo avviso non si possa paragonare il livello dello spagnolo e dell'italiano con quello dei Big-3, ora come ora: " Oggi ci sono solo loro due (riferimento chiaro a Sinner e Alcaraz, ndr) Non si sa bene, ma mi sarebbe piaciuto vederlo vincere (Alcaraz, ndr) il Roland Garros battendo Del Potro al terzo turno, Murray agli ottavi, Novak ai quarti, Roger in semifinale e Rafa in finale ", le sue considerazioni.

