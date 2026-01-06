Patentino per vivere con un cane | la situazione in Italia i Comuni in cui è obbligatorio già e lo scenario

La questione "cani potenzialmente pericolosi" e la soluzione "patentino": in assenza di una legge nazionale, ci sono Comuni che propongono percorsi di formazione obbligatori e altri che non hanno stabilito nulla. Un excursus su come in Italia si affronta la mancanza di conoscenza della specie che ci è più vicina da sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Obbligo di patentino per cani pericolosi, la Lombardia ci prova: 26 razze solo con esame e assicurazione - Nel provvedimento si è voluto superare la vecchia distinzione tra “cani pericolosi” e “innocui”, ha spiegato Roberto Anelli della Lega, relatore del provvedimento. ilgiorno.it

Patentino obbligatorio per i cani “potenzialmente pericolosi” in Lombardia. L’avvocato: “Una legge fatta senza criterio” - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il disegno di legge che prevede l'obbligo di conseguire un "patentino" per chi vuole convivere con cani che appartengono a 26 tipologie inserite in ... fanpage.it

Patentino per cani pericolosi in Lombardia: quali sono le razze nella “save list” e come funzionerà - È stato presentato lo scorso 23 gennaio in Commissione Sanità di Regione Lombardia un progetto di legge al Parlamento (Plp) per un patentino per il possesso di cani di tipologie “potenzialmente ... fanpage.it

