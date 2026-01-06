Passione e qualità | i Befanini sono sul podio Il Gambero Rosso sceglie la pasticceria Gambalunga

I Befanini della pasticceria Gambalunga di Viareggio sono stati riconosciuti dalla Guida del Gambero Rosso come eccellenza dell’anno. Questi biscotti tradizionali, simbolo dell’Epifania, rappresentano con passione e qualità l’artigianalità locale. L’attività, portata avanti con dedizione da Alberto Benassi e dalla sua famiglia, testimonia l’importanza di preservare le tradizioni attraverso l’impegno quotidiano e la maestria nella lavorazione.

Viareggio, 6 gennaio 2026 – I “Befanini”, i tradizionali biscotti legati all’Epifania, premiati dalla Guida del Gambero Rosso per l’anno che è appena iniziato, hanno il volto e le mani, che impastano con maestria e passione, di Alberto Benassi, 85 primavere sulla carta di identità, ma l’entusiasmo e l’impegno di quando ha iniziato, dei figli Fabrizio e Sabrina e della giovane Gaia Benassi, la nipote, ai quali ha passato il testimone. Di generazione in generazione dal 1980 la famiglia Benassi è il volto attuale della pasticceria Gambalunga nel cuore del centro cittadino. FOTO UMICINI Il locale, in raffinato stile Liberty, ha alle spalle una storia che ha superato il secolo: iniziata alla fine dell’Ottocento, quando davanti alla chiesa di Sant’Andrea aprì l’allora Pasticceria Graziani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

