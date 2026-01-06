Parma vs Inter diciannovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Parma e Inter si affrontano nella diciannovesima giornata di Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti salvezza, mentre gli ospiti vogliono consolidare la leadership in campionato. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.
Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli emiliani vanno a caccia di punti salvezza per allontanarsi dalla zona calda della classifica, i nerazzurri per difendere il primato. Parma vs Inter si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Tardini. PARMA VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Buon momento di forma degli emiliani, con 4 punti nelle ultime due partite, arrivati prima con la vittoria casalinga sulla Fiorentina, e poi con il pari in casa del Sassuolo. La squadra di Cuesta ha perso una sola partita nelle ultime quattro, per cui l’obiettivo è mantenere questo trend. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Inter pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Le probabili formazioni di Parma-Inter (Serie A); 18ª giornata, i buoni propositi del nuovo anno.
Pronostico Parma-Inter: l’ex Chivu senza pietà - Inter è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45 formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
Parma-Inter pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Mercoledì 7 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20:45, l’Inter di Cristian Chivu farà visita al Parma di Carlos Cuesta. calciomercato.com
Parma-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - L' Inter vuole chiudere il girone d'andata da prima in classifica, ma per farlo dovrà avere la meglio sul Parma nel match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. msn.com
DESIGNAZIONE PARMA – INTER: ARBITRO: COLOMBO VECCHI – PALERMO IV: PERENZONI VAR: LA PENNA AVAR: CAMPLONE Quindi: Colombo non sarà l’arbitro di Inter-napoli. Chissà chi invieranno in missione domenica. - facebook.com facebook
Verso Parma-Inter: Benek ancora influenzato. Estévez dal 1’ x.com
