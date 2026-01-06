Parma vs Inter diciannovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Parma e Inter si affrontano nella diciannovesima giornata di Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti salvezza, mentre gli ospiti vogliono consolidare la leadership in campionato. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli emiliani vanno a caccia di punti salvezza per allontanarsi dalla zona calda della classifica, i nerazzurri per difendere il primato. Parma vs Inter si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Tardini. PARMA VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Buon momento di forma degli emiliani, con 4 punti nelle ultime due partite, arrivati prima con la vittoria casalinga sulla Fiorentina, e poi con il pari in casa del Sassuolo. La squadra di Cuesta ha perso una sola partita nelle ultime quattro, per cui l’obiettivo è mantenere questo trend. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

